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الأربعاء، 19-06-2024 03:21 م

القضاة يستقبل أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام

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الوكيل الإخباري - استقبل مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، صباح اليوم الأربعاء، أولى طلائع الحجاج العائدين من الديار المقدسة إلى المملكة عبر مركز حدود المدورة، كما أفتتح خلال الزيارة مكتب سجل خروج المركبات داخل مبنى المغادرين والذي يسهم بتسهيل الإجراءات المُتبعة للمغادرين والمركبات وبدل الخدمات ويوفر الوقت والجهد، واطلع على مستوى الخدمات المقدّمة لحجاج بيت الله الحرام. اضافة اعلان


وعبر حجاج بيت الله الحرام الذين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها دائرة الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية العاملة في المركز، وأبدوا ارتياحهم لسهولة وسرعة عمليات التفتيش والإجراءات الحدودية المختلفة. 

وقال القضاة، إنّ هذه الزيارة تأتي بهدف الاطلاع على سير إجراءات العمل والخدمات الجمركية المقدّمة للتسهيل على الحجاج والمسافرين، والوقوف المباشر على مستوى الخدمة بشكل يضمن وصولها لهم دون أي تأخير.

وأكّد القضاة، أنه تم بذل كل الجهود وتسخير كافة الإمكانيات، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المركز، والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتسهيل إجراءات دخول وخروج المسافرين بكل سلاسة ، وتقديم أفضل الخدمات الجمركية.

وقدم عميد جمارك خالد الغنميين مدير مركز جمرك المدورة شرحاً مفصلاً تحدث فيه عن الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام العائدين من أداء فريضة الحج سواء من الحجاج الأردنيين أو حجاج عرب ١٩٤٨ والحجاج المصريين وقال إنه تم اعتماد خطة عمل ترفع من جاهزية الكوادر الجمركية للتسهيل على الحجاج دون أي تأخير، مضيفا بأن الكوادر الجمركية في المركز قدمت خدماتها إلى ما يزيد عن ٢٠ ألف مسافر عبروا من الحدود خلال الأسبوع الأخير.

 




 

 


 

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