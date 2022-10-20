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الخميس، 20-10-2022 04:43 م

القطارنة يوجه دعوة للشركات الكورية للاستثمار في الأردن

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الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة خلال مشاركته في الندوة الاستثمارية التي عقدتها السفارة الكورية بالمملكة وبالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، على أن الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية تسعى إلى تطوير وتحسين واقع البيئة الاستثمارية في المملكة وزيادة تنافسيتها لتكون بيئة جاذبة لكافة المستثمرين وفي العديد من القطاعات الاستثمارية.

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وقدم القطارنة عرضاً شاملاً يتعلق بأهم ميزات قانون البيئة الاستثمارية الجديد، والذي جاء ليحاكي فضلى الممارسات الدولية، كما تطرق إلى أهم الميزات التنافسية التي تتمتع بها المملكة، بالاضافة إلى عرض عن أهم الفرص الاستثمارية التنافسية التي تتمتع بها كافة محافظات الأردن والتي تقع ضمن اهتمام رجال الاعمال من كوريا الجنوبية.


كما أشار إلى أهم الاعمدة التي ترتكز عليها منظومة تطوير البيئة الاستثمارية بالمملكة المتمثلة برؤية التحديث الاقتصادي 2022-2033 وقانون تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 21 للعام 2022 بالاضافة الى استراتيجة ترويج الاستثمار 2023- 2026.


ووجه القطارنة دعوة للشركات الكورية المشاركة في الندوة الإستثمارية على الاستثمار في المملكة، مع التأكيد على استعداد وزارة الاستثمار بتقديم كافة سبل الدعم والتسهيل للشركات الكورية.

 




 

 


 

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