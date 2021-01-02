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السبت، 02-01-2021 03:18 م

القطاعات الأكثر تضررا وغير المصرح لها بالعمل

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)


الوكيل الاخباري - في ضوء استمرار تأثر عمل بعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية نتيجة لاستمرار الحالة الوبائية لفيروس كورونا في المملكة ومراعاة لظروفها الناتجة عن استمرار الجائحة وتداعياتها أعلن وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين عن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً وغير المصرح لها بالعمل خلال شهر كانون أول لعام 2020 بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والبلاغات الصادرة بموجبه.
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وبين القطامين أنه تمت إضافة عددٍ من القطاعات والأنشطة الاقتصادية إلى قائمة القطاعات الأكثر تضرراً لشهر كانون أول 2020، كما تم تحديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل، مؤكداً أن القائمة يتم مراجعتها بشكل دوري بعد مراجعة أوضاع القطاعات والأنشطة الاقتصادية من خلال وزارتي العمل والصناعة والتجارة والتموين وتعتمد من رئيس الوزراء. 

وقال الوزير القطامين إن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل لشهر كانون أول من عام 2020 أصبحت على النحو التالي:

1. منشآت صالات الأفراح.
2. منشآت الأندية الرياضية والصحية والمسابح والحمامات الشرقية والمراكز والأكاديميات الرياضية.
3. مراكز البلياردو والسنوكر الترويحية والرياضية.
4.     مراكز الألعاب الكهربائية والإلكترونية.
5. منشآت تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.
6. المدن الترفيهية والحدائق العامة.
7. منشآت دور السينما والمسارح.
8. منشآت المراكز التعليمية والثقافية.
9. منشآت رياض الأطفال.

وبين القطامين أن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً أصبحت لشهر كانون أول من العام 2020 على النحو التالي:

1. منشآت تأجير لوازم الأفراح والمناسبات.
2. المنشآت السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بما فيها مكاتب الحج والعمرة والمنشآت السياحية ضمن حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
3. المتاحف التابعة للقطاع الخاص.
4. منشآت التوظيف المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.
5. منشآت استقدام واستخدام العاملين في المنازل المرخصة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه.
6. منشآت النقل الجوي والبري والبحري للأفراد بما فيها شركات النقل الدولي المتخصص للأفراد ومنشآت تزويد وتموين الطائرات وخدمات صيانة الطائرات وخدمات المسافرين والأسواق الحرة وفروع أي من المنشآت العاملة في المطارات والمعابر الحدودية.
7. منشآت وسائط النقل العام.
8. منشآت تأجير السيارات السياحية.
9. أكاديميات ومراكز التدريب المهني والتقني.
10. قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.
11. قطاع صناعة منتجات البحر الميت.
12. قطاع الصناعات الخشبية والأثاث.
13. منشآت صناعة الخيم والمظلات.
14. منشآت المطابع.
15. منشآت صناعة القرطاسية.
16. مكاتب الخدمات الجامعية.
17. مكاتب إصدار التأشيرات.
18. مكاتب وشركات التخليص باستثناء الفروع العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
19. المنشآت العاملة في مجال التدريب على الطيران والتدريب على صيانة الطائرات.
20. المنشآت العاملة في قطاع النشر والتوزيع.
21. منشآت المطاعم الشعبية والمقاهي الشعبية.
22. المحلات في الأسواق الشعبية.
23. منشآت تجارة الألبسة والأحذية والإكسسوارات.
24. منشآت الصحف الورقية والمطبوعات الإلكترونية.
25. منشآت المدارس.
26. منشآت مراكز تعليم السواقين.
27. منشآت التجميل وتجهيز العرائس وبيع وتأجير فساتين الأعراس ولوازمها.
28. منشآت بيع القرطاسية والمكتبات.
29. منشآت التصوير الفوتوغرافي والتصوير والإنتاج والتوزيع الفني.
30. منشآت استوديوهات الإنتاج الإعلامي والسينمائي.
31. منشآت تقديم الطعام والشراب للحفلات والمؤتمرات.
32. منشآت بيع الزهور وبطاقات الأفراح.
33. متعهدي نقل طلبة المدراس.
34. المحميات الطبيعية والمنشآت العاملة داخلها.
35. منشآت بيع المكملات الغذائية.
36. منشآت تعبئة وبيع المياه.
37. منشآت مراكز التربية الخاصة.
38. منشآت الدعاية والإعلام.
 

 




 

 


 

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