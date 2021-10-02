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السبت، 02-10-2021 05:19 م

القطاعات التجارية: النشاط الاقتصادي لم يستعد عافيته

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الوكيل الاخباري - رغم مرور شهر على عودة مظاهر الحياة لطبيعتها في الأردن، إلا أن ممثلي مفاصل اقتصادية حيوية، أجمعوا على أن نشاط قطاعاتهم، لم يستعد عافيته بعد.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن تراجع الطلب، وضعف الأسواق، بنحو عام؛ يُعزى إلى عدد من العوامل، منها ضعف القدرة الشرائية للمواطنين والتجار على حد سواء، وشح السيولة المتاحة، وضعف حركة الاستيراد بسبب ارتفاع أجور الشحن العالمي، وتكدس بضائع مستوردة سابقاً في مستودعات التجار.

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