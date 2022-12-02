القطاع التجاري يختار ممثليه بمجالس إدارات غرف التجارة والقطاعات السبت

الوكيل الاخباري - يتوجه القطاع التجاري بعموم المملكة، السبت، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار ممثليه بمجالس إدارات غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2022.

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ويبلغ عدد المقترعين الذين يحق لهم المشاركة بعملية التصويت 27982 تاجرا، فيما قد تتأجل عملية الانتخاب في بعض الغرف في حال لم يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة إلى يوم العاشر من الشهر الحالي.



ويبلغ عدد التجار الذين ترشحوا لخوض انتخابات مجالس إدارات غرف التجارة بعموم المملكة والبالغ عددها 16 غرفة، 240 مترشحا بينهم سيدتان بالعاصمة عمّان، بالإضافة إلى 23 آخرين لخوض انتخابات القطاعات التجارية العشرة التي ستنضم لمجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.



وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب جاهزيتها لإجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة لغرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية 2022 بعموم المملكة وذلك من خلال إعداد وتنفيذ خطط التوعية والتثقيف الخاصة بالعملية الانتخابية.



وعملت الهيئة التي تشرف على إجراء الانتخابات، على تدريب رؤساء وأعضاء لجان الإشراف على إدارة الانتخابات في الميدان، وتجهيز سجلات المقترعين والبطاقات الانتخابية، والتأكد من جاهزية الربط الإلكتروني، واعتماد الصحفيين والإعلاميين والمراقبين المحليين والدوليين كضمانة من ضمانات النزاهة التي اتبعتها الهيئة.



وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد يوم السبت الثالث من شهر كانون الأول/ ديسمبر، موعدا للاقتراع، وفي حال لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة، فتؤجل عملية الاقتراع ليوم السبت العاشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر ويكون النصاب قانونيا بمن حضر.