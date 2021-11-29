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الإثنين، 29-11-2021 12:05 م

القطاع السياحي يبدأ بتلقي جرعة كورونا الثالثة .. غداً

كراون


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - 


كشف رئيس جمعية الفنادق السياحية، عبد الحكيم الهندي، ان نسبة 95% من العاملين في القطاع الفندقي والسياحي تلقوا جرعتي لقاح كورونا لغاية الآن في العاصمة عمان والبحر الميت و مأدبا وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

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وقال الهندي اليوم الإثنين في حديث لـ " الوكيل الإخباري" ان القطاع السياحي سيبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء بتلقي الجرعة المعززة من اللقاح بالتنسيق مع مركز إدارة الأزمات ، و وزارة الصحة حيث ستبدأ فرق التطعيم بزيارة المنشآت السياحية في البحر الميت .


وتوقع الهندي أن يكون الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة جيد من قبل العاملين في القطاع.


ويبلغ عدد العاملين في القطاع الفندقي ما يقارب 17 ألف موظف منهم نحو 15 ألف عامل أردني  والباقي غير أردنيين.


 




 

 


 

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