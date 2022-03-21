القطاع الصناعي يدعو لتمكين العاملين لديه من ممارسة حقهم الانتخابي

الوكيل الإخباري - دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير القطاع الصناعي للمشاركة في الانتخابات الخاصة باختيار رؤساء وأعضاء البلديات وأعضاء مجلس امانة عمان الكبرى.

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وحثّ الجغبير الصناعيين على تمكين العاملين لديهم من ممارسة حقهم الانتخابي، باختيار ممثليهم في مناطقهم الجغرافية، من خلال ترتيبات مناسبة، بحيث لا تتعطل العملية الانتاجية، خصوصا وان العديد من المصانع لديها تعاقدات، واي تأخير في عملية الانتاج، قد يرتب على هذه المصانع اعباء وغرامات مالية، لا تستطيع تحملها في هذه الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني.



وأوضح الجغبير أن المشاركة واجب تفرضه المسؤولية الوطنية، حيث ان اختيار الافضل والانسب في هذه الانتخابات، سيسهم في توفير البنية التحتية اللازمة لاقامة الاستثمارات اضافة الى تسهيل إجراءات التراخيص اللازمة، كما يوفر الخدمات الضرورية للمواطنين من حيث الشوارع المعبدة والحدائق وخدمات النظافة، التي ميزّت المدن الأردنية على الدوام.