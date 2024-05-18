السبت 18-05-2024
الوكيل الاخباري
 

تلامس الـ 41 درجة في مناطق .. استمرار الأجواء الحارة لهذا الموعد

القطاع الصناعي يطمح إلى زيادة حصة منتجاته بالسوق المحلية

جريح بغارة الاحتلال على جنوب لبنان .. وحزب الله يقصف تجمعا لجيش الاحتلال

13 مصابا بعد استهداف الاحتلال لمخيم جباليا

حملة لإزالة الطمم من أطراف الشوارع في بلدية غرب إربد

الأعلى تاريخيا .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الاردن اليوم

بلدية الرصيفة تنفذ حملة لتنظيف وصيانة المناهل

روسيا: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق يطالب نتنياهو بالرحيل

المقاومة تخوض اشتباكات ضارية في غزة .. وتعلن مقتل 15 جنديا صهيونياً

السبت، 18-05-2024 11:25 ص

القطاع الصناعي يطمح إلى زيادة حصة منتجاته بالسوق المحلية

1716018552768


الوكيل الاخباري- يطمح القطاع الصناعي إلى زيادة حصة منتجاته المتنوعة بالسوق المحلية، مستندا في ذلك على الدعم الملكي المتواصل والاهتمام الرسمي بتسهيل أعماله، إلى جانب جودتها وتنافسيتها العالية.

اضافة اعلان


وتصل نسبة تغطية الصناعات الأردنية بمختلف منتجاتها وقطاعاتها الفرعية لما يقارب 45 بالمئة من إجمالي حجم السوق المحلية، بينما تطوف صادراتها في أكثر من 142 دولة حول العالم، متكئة في ذلك على اتفاقيات تجارية مع العديد من التكتلات الاقتصادية الدولية.


ويملك القطاع الصناعي الذي ينتج حاليا 1500 سلعة، منشآت عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة منذ العقد الماضي.


ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، بهدف توفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65 بالمئة.


ويمتلك القطاع الصناعي العديد من الفرص التي لا زالت غير مستغلة تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، تتركز بمنتجات الأسمدة بقيمة مليار دولار، والصناعات الكيماوية 726 مليون دولار، والألبسة 560 مليون دولار والصناعات الدوائية 461 مليون دولار والموارد المعدنية 328 مليون دولار.


ويشغل القطاع الصناعي نحو 21 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، أي نحو 254 ألف عامل وعاملة، تشكل نسبة الأردنيين منهم نحو 80 بالمئة، فيما يعيل نحو 20 بالمئة من إجمالي سكان المملكة، بعد دفعه تعويضات للعاملين لديه تصل لملياري دينار سنوياً.


وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن الصناعة الأردنية تتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة وضخمة، حيث يصل حجم الإنتاج القائم للقطاع الصناعي لنحو 18 مليار دينار، والتي تظهر كمصدّر رئيسي للعديد من الأصناف المتنوعة من السلع والمواد الأساسية.


وقال الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) "يتجه نحو 65 بالمئة من إنتاج الصناعة الأردنية الكلي إلى السوق المحلية كمبيعات، بالإضافة إلى تحقيق نمو مقداره 0.8 بالمئة في حصتها محليا خلال السنوات الخمس الأخيرة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
436365676_477718104603886_7364190170144523060_n

حملة لإزالة الطمم من أطراف الشوارع في بلدية غرب إربد

1695151134339

بلدية الرصيفة تنفذ حملة لتنظيف وصيانة المناهل

63031e8f39eb2-5

الترقب يسيطر على أطباء الصحة بعد أنباء توريد أجهزة البصمة للمستشفيات

٨

الحاج توفيق: سلطنة عُمان شريك اقتصادي مهم للأردن

64fef1c20c911-2

إزالة الإعتداءات والمخالفات على الجزر الوسطية في إربد

364732_5_1648734282

سلطة وادي الأردن تنهي إعداد موازنة المياه الصيفية للزراعة

أخبار متعلقة
0

لقاء تشاوري حول السياسات الاستراتيجية لقطاع الصناعات الجلدية والمحيكات