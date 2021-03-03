القطامين : البحث بالتعاون المشترك مع السفير الأمريكي

الوكيل الإخباري - بحث وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار ، الدكتور معن القطامين خلال لقائه اليوم الأربعاء مع السفير الأمريكي في عمان هنري ووستر، عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



وقال القطامين خلال اللقاء إن الحكومة تعمل حالياً على إحداث نقلة نوعية في بيئة ممارسة الأعمال، بحيث تكون داعمة للاستثمارات القائمة وجاذبة للاستثمارات الجديدة سواء العربية أو الأجنبية، مشيرا إلى التوجه لوضع خطة جديدة لزيادة حجم الاستثمارات في المملكة بالتنسيق مع مجلس الاستثمار .



وأضاف أن الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات وإزالة المعيقات التي تواجه المستثمرين، لأن تخفيض نسب البطالة لا يتم إلا من خلال زيادة حجم الاستثمارات، التي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

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المصدر : بترا

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