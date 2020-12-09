الخميس 10-12-2020
الوكيل الاخباري

تزويد مستشفى جرش بجهاز للكشف عن كورونا

الجزائر تسجل 15 وفاة جديدة بكورونا

أطباء الأسنان تدعو منتسبيها للتسجيل لتلقي لقاح كورونا

وزير المياه: دراسة استشارية لإيجاد الحلول لمعالجة المياه الصناعية العادمة

عباس يقبل استقالة حنان عشراوي من منظمة التحرير الفلسطينية

217 وفاة بكورونا في تركيا و276 بأوكرانيا

الأردن يوقع بيانا مشتركاً مع سانت كيتس ونيفس يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية

توضيح حول الية عقد الامتحانات الجامعية النهائية

تعليق أميركي رسمي بشأن أعراض لقاح كورونا

تعزية و مواساة

الأربعاء، 09-12-2020 11:42 م

القطامين : الحظر الشامل يوم الجمعة يؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية

382981_6_1605771297


الوكيل الاخباري - قال وزير العمل وشؤون الاستثمار معن القطامين خلال مقابلة تلفزيونية إن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات هيكلية قديمة مشيرا الى وجود تحديات في المرحلة الرهانة وخاصة مع استمرار حظر التجول الشامل يوم الجمعة .

وأضاف القطامين أن تداعيات جائحة كورونا عصفت بسوق العمل حول العالم.

وأشار الوزير الأردني إلى أن أمر الدفاع رقم (6) يسعى لضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

وأكد الوزير أيضا أن أمر الدفاع رقم (6) منع تسريحًا جماعيًا للعمالة خاصة وأن هناك حظر تجول وإجراءات تقييدية على النشاط الاقتصادي، حيث تتطلع المملكة إلى إلغاء الحظر.

كما أوضح القطامين ان الحكومة تحملت مسؤوليتها بدفع 50%من الرواتب نيابة عن صاحب العمل، كما دفعت كامل الضمان الاجتماعي نيابة عن الموظف والمنشأة.

كما لفت الوزير إلى أن برنامج الدعم الحكومي والذي يقدر بحوالي 200 مليون دينار أردني، ساهم مع برنامج الضمان الاجتماعي في دعم القطاعات التي تضررت من جائحة كورونا.

وأكد وزير العمل أن المؤسسات الحكومية كانت أكثر القطاع الحكومي كونه يعتمد بشكل كبير على الضرائب.

اضافة اعلان
 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6

تزويد مستشفى جرش بجهاز للكشف عن كورونا

image

أطباء الأسنان تدعو منتسبيها للتسجيل لتلقي لقاح كورونا

1607544011521

وزير المياه: دراسة استشارية لإيجاد الحلول لمعالجة المياه الصناعية العادمة

2c4a12cd4b8bc624e1d8228048e6c46a

الأردن يوقع بيانا مشتركاً مع سانت كيتس ونيفس يقضي بإقامة علاقات دبلوماسية

122020816232872046252

توضيح حول الية عقد الامتحانات الجامعية النهائية

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

بيان صادر عن وزارة العمل

أخبار متعلقة
10202022192840518079978

الحكومة: برنامج جديد لحماية 170 ألف عامل

11202015185127701213140

امجد العضايلة ينعى شقيقه

1606829329345

اتفاقية تعاون بين المجلس التمريضي والجمعية الملكية للتوعية الصحية

396850_1_1606770415

تعليق دوام مديرية عمل العقبة غداً

10202022192840518079978

توجيه عاجل لوزير العمل القطامين

11202028134350559305156

قرار عاجل من الوزير القطامين للتخفيف على أصحاب العمل