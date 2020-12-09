القطامين : الحظر الشامل يوم الجمعة يؤثر على العديد من القطاعات الاقتصادية

الوكيل الاخباري - قال وزير العمل وشؤون الاستثمار معن القطامين خلال مقابلة تلفزيونية إن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات هيكلية قديمة مشيرا الى وجود تحديات في المرحلة الرهانة وخاصة مع استمرار حظر التجول الشامل يوم الجمعة .



وأضاف القطامين أن تداعيات جائحة كورونا عصفت بسوق العمل حول العالم.



وأشار الوزير الأردني إلى أن أمر الدفاع رقم (6) يسعى لضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل.



وأكد الوزير أيضا أن أمر الدفاع رقم (6) منع تسريحًا جماعيًا للعمالة خاصة وأن هناك حظر تجول وإجراءات تقييدية على النشاط الاقتصادي، حيث تتطلع المملكة إلى إلغاء الحظر.



كما أوضح القطامين ان الحكومة تحملت مسؤوليتها بدفع 50%من الرواتب نيابة عن صاحب العمل، كما دفعت كامل الضمان الاجتماعي نيابة عن الموظف والمنشأة.



كما لفت الوزير إلى أن برنامج الدعم الحكومي والذي يقدر بحوالي 200 مليون دينار أردني، ساهم مع برنامج الضمان الاجتماعي في دعم القطاعات التي تضررت من جائحة كورونا.



وأكد وزير العمل أن المؤسسات الحكومية كانت أكثر القطاع الحكومي كونه يعتمد بشكل كبير على الضرائب.

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