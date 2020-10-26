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الإثنين، 26-10-2020 10:24 ص

القطامين: قرار حول عمالة القطاع الزراعي

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الوكيل الاخباري- قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الإستثمار، الدكتور معن القطامين، تشكيل لجنة من كوادر الوزارة للنظر في الطلبات المقدمة من أصحاب العمل الزراعيين.

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ممن انتهت كتب الحيازة الزراعية الخاصة بهم قبل تاريخ 2020/9/30، ولم يقوموا بتجديدها كون العمال غير الأردنيين المسجلين على الحيازات الزراعية قد غادروا أراضي المملكة قبل تاريخ 2020/3/18، بموجب إجازة (خروج وعودة) وانتهت تصاريحهم بعد 2020/3/18 ولم يتمكنوا من العودة للمملكة بسبب جائحة كورونا.

 

وجاء ذلك تسهيلا على القطاع الزراعي ولتوفير العمالة الزراعية المطلوبة لتلبية إحتياجاته، ولضمان ديمومة عملية الإنتاج الزراعي وللتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على المزارعين.

 

ويهدف قرار الوزير القطامين إلى تمكين صاحب العمل من تجديد تصاريح العمل الخاصة بالعمال ضمن الأسس والإجراءات التالية:

1. التقدم بطلب لدى اللجنة المشكلة لهذه الغاية في مركز الوزارة للسير بإجراءات المعاملة حسب الأصول

2. إحضار صورة مصدقة طبق الأصل من كتاب وزارة الزراعة (الحيازة الزراعية) المنتهي

3. إحضار كتاب من وزارة الزراعة، يفيد بأنه لم يصدرأي كتاب حيازة زراعية على نفس قطعة الأرض والحوض ولن يصدر لاحقا حتى نهاية العام الجاري 2020 لمزارع أو مستفيد آخر

4. إيقاف عملية التعاقب للحيازة الزراعية لمستفيد آخر على نظام العمالة الزراعية ونظام التصاريح الإلكتروني


 




 

 


 

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