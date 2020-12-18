القطامين: قرار سيوفر 18 ألف فرصة عمل

الوكيل الاخباري -

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كشف وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار، الدكتور معن القطامين، عن قرار مرتقب سيجري الاعلان عنه الأسبوع القادم، ويمكن أن يوفّر (18) ألف فرصة عمل للأردنيين، وهو متعلق بوظائف في المهن المغلقة.وأوضح إن القرار متعلق بمنح أصحاب بعض الأعمال فرصة الحصول على أعداد اضافية من تصاريح العمل للعمالة الوافدة مقابل تشغيل أعداد اضافية من الأردنيين.وجدد القطامين التأكيد على أن تحقيق النمو الاقتصادي لا يكون بقرارات مالية بحتة، بل بالتوفيق بين المالي والاقتصادي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يعمل على توفيق وجهات النظر بخصوص الملف الاقتصادي.وأشار إلى أن رئيس الوزراء كان وراء مقترح رفع القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي، وذلك لتجنّب الخيار الآخر وهو فرض حظر التجوّل الشامل والطويل.