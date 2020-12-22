الثلاثاء 22-12-2020
الوكيل الاخباري

القطامين يعلن عن اجراءات حكومية قادمة

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الثلاثاء، 22-12-2020 07:25 م

القطامين يعلن عن اجراءات حكومية قادمة

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 الوكيل الاخباري - توافق مجلس الشراكة للقطاع الزراعي في وزارة العمل برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين بحضور الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين وممثلين عن الاتحادات والجمعيات الزراعية والنقابات المعنية بالقطاع على جملة من الإجراءات التي سيعلن عنها قريباً والتي من شأنها مساعدة القطاع على تجاوز التحديات في الفترة المقبلة.

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وأكد القطامين خلال اجتماع المجلس الذي عقد في مقر الوزارة اليوم الثلاثاء حرص وزارة العمل على التواصل والحوار مع القطاع الزراعي وتفعيل مجلس الشراكة لتذليل العقبات التي تواجه القطاع استجابة للتوجيهات الملكية السامية لأنه يعتبر من أبرز دعائم الاقتصاد الوطني ويحقق الأمن الغذائي للمملكة.


وبين أن الوزارة درست جميع المصفوفات التي قدمت لها والتي كانت قد طلبتها خلال الأسابيع الماضية من القطاع الزراعي لتذليل العقبات والتحديات التي تواجهه، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد مبدأ التشاركية مع مختلف القطاعات ومنها القطاع الزراعي، من خلال الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة ودراسة المقترحات المقدمة بهدف التسهيل على القطاع ومساعدته للنهوض، خصوصاً في ظل تداعيات جائحة كورونا.

ودار نقاش مفصل أثناء الاجتماع حول مجمل المقترحات والمطالب المقدمة من القطاع الزراعي فيما يخص العمالة غير الأردنية للتوصل إلى إجراءات تساعد القطاع على تجاوز التحديات وتنهض به.


وثمن الحضور حرص الوزارة على تفعيل مجلس الشراكة، معتبرين التوافقات التي تم التوصل إليها خطوة بالاتجاه الصحيح.


 




 

 


 

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