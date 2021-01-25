القطامين يعلن عن توفير ٢٨٤٠ فرصة عمل في القطاع الخاص

الوكيل الاخباري -

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في سياق تعزيز التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص وجهود وزارة العمل الرامية إلى توفير فرص عمل للأردنيين، بالرغم من تداعيات جائحة كورونا وقع وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين ٥ اتفاقيات تشغيل مع عدد من مؤسسات وشركات وجمعيات القطاع الخاص.وأكد القطامين أن توقيع هذه الاتفاقيات يوفر ٢٨٤٠ فرصة عمل على مدار عام 2021 وسيكون عدد من هذه الوظائف ضمن إطار الوظائف الرقمية الموجهة للمحافظات والتي أصبحت لها أهميتها في الوقت الحالي.وأضاف أن هذه الاتفاقيات تأتي من منطلق التشاركية الحقيقية بين وزارة العمل من خلال مديرية التشغيل المركزية فيها والقطاع الخاص اللاعب الأساسي في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل، منوهاً إلى أن فرص العمل التي تضمنتها هذه الاتفاقيات سيعلن عنها عبر المنصة الوطنية للتشغيل .وأشاد بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص واستجابته لما صدر عن الحكومة من اوامر دفاع وقرارات منذ بداية جائحة كورونا والتي ساهمت في الحفاظ على عدد كبير من العمالة لديها، كما وفر القطاع فرص عمل جديدة بالرغم من تداعيات الجائحة الاقتصادية.وأكد القطامين أن الوزارة تعمل بموازاة هذه التشاركية مع القطاع الخاص على تطوير مساقات مؤسسة التدريب المهني وتمكين هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وتغيير النظرة للتعليم المهني ليصبح جاذب للشباب ولتمكينهم بمهارات فرص العمل المستقبلية ومنها الوظائف الرقمية لمواكبة التغيرات المستمرة في متطلبات سوق العمل.