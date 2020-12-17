القطامين يعلن عن حزمة قروض للشباب

الوكيل الإخباري - قال وزير العمل وشؤون الدولة للاستثمار، الدكتور معن قطامين، إن هناك فجوات جندرية وجغرافية تحول دون مشاركة المرأة اقتصادياً.

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وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، ان وزير العمل شدد على ضرورة توفير قاعدة بيانات حول تشغيل المرأة.



وبين الوزير في ندوة حوارية بعنوان "صاحبات الأعمال والمهن ومساهمتهن في القطاعات الخدمية: آفاق النمو وسياسات الحماية والدعم"، أن الحكومة قدمت حزمة من القروض لدعم ريادة الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات في المحافظات بنحو 350 ألف دينار، كما رصدت 200 مليون دينار للمحافظة على وظائف 180 ألف أردني ضمن برنامج حماية.



