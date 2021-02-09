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الثلاثاء، 09-02-2021 08:58 م

القطامين يقرر تعليق دوام كادر مكتبه لوجود اصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود عن إصابة موظفين من كادر مكتب وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.
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وأضاف الزيود أنه نظراً لتسجيل هذه الاصابات وحفاظا على صحة وسلامة الجميع قرر الوزير تعليق دوام كادر مكتبه في الوزارة فقط  يومي الأربعاء والخميس وعزل نفسه لمدة 3 أيام في منزله، بالإضافة إلى عزل موظفي مكتبه في بيوتهم. 

وأشار إلى أنه بناء على ما حدث سيتم تأجيل المواعيد والاجتماعات المقررة للوزير إلى مطلع الأسبوع المقبل والاعتذار من المعنيين بهذه اللقاءات والاجتماعات.
وأكد الزيود أن الوزارة تواصل استقبال مراجعيها في المركز، لافتاً إلى أن العمل واستقبال المراجعين سيستمر أيضا في مديريات الوزارة في باقي مناطق العاصمة والمحافظات.

 




 

 


 

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