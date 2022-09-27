القطب تبحث مع المكتب الإقليمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أوجه التعاون المشترك

الوكيل الاخباري - استقبلت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائدة القطب في مكتبها اليوم الثلاثاء نائبة المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ريتشل نيلسون.



وتناول اللقاء بحضور أمين عام المركز الدكتور محمد اليحيى ومدراء المديريات المعنية أوجه التعاون المشترك بين المركز وبين المكتب الإقليمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الفترة المقبلة على المستوى الوطني والإقليمي للتصدي للأوبئة وتفشي الأمراض.



وناقش اللقاء سُبل دعم إمكانيات الأردن في الرصد الصحي، وتطوير أنظمة المعلومات الصحية، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الأوبئة والأمراض السارية والحد من آثارها.

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