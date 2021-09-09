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الخميس، 09-09-2021 05:58 م

القلاب يؤكد أهمية الإعلام بوصفه سلاحا مهما في الدفاع عن القضايا الوطنية والقومية

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الوكيل الاخباري - أكد الوزير الأسبق صالح القلاب أهميه الإعلام بوصفه سلاحا مهما في الدفاع عن القضايا الوطنية والقومية، وذلك في ندوة حوارية نظمها المركز الثقافي الملكي مساء امس الاربعاء في قاعة المؤتمرات بالمركز ضمن برنامجه حوارات ثقافية.

وفي الندوة التي حملت عنوان "الإعلام ودوره في تصحيح الصوره النمطية المغلوطة حول القضايا العربية العادلة"، وحاور القلاب فيها الدكتور علي المحارمة، استذكر القلاب تجربته في الإعلام الفلسطيني الذي رافق الثورة الفلسطينية في حصار بيروت.

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