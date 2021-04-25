الأحد 25-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

هيئة النقل تستقبل 3360 طلباً للتوصيل المنزلي

نسب إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

القمر العملاق يزين سماء المملكة غداً

وزير التنمية الاجتماعية يدشن مشروع رمضان الأمل

عودة حركة السفر في معبر العقبة نويبع إلى طبيعتها

اليرموك تحصل على 3 جوائز عالمية من مركز الأرض

تراجع مبيعات المحيكات بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة 60%

146 مليون إصابة بكورونا عالمياً

إشادة دولية بمكانة الأردن في مجال الطاقة المتجددة

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الأحد، 25-04-2021 05:41 م

القمر العملاق يزين سماء المملكة غداً

1-1432214


 الوكيل الاخباري - تشهد سماء المملكة ليلة الاثنين المقبل، ظاهرة "القمر العملاق"، والتي يكون حجم القمر فيها أكبر 14 بالمئة عن حجمه المعتاد، وأسطع بحوالي 30 بالمئة عن الوضع الطبيعي.
اضافة اعلان

وقال خبير الفلك الأردني عماد مجاهد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما يميز القمر العملاق حجمه وإنارته اللافتة، حيث تبدو الأرض والسماء أكثر إضاءة من المعتاد، مشيرا إلى أن القمر سيكون في مرحلة الاكتمال "البدر" في حوالي الساعة الخامسة والنصف فجر الثلاثاء، بتوقيت المملكة يوم 27 نيسان الحالي، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1619359683925

وزير التنمية الاجتماعية يدشن مشروع رمضان الأمل

العقبة-2

عودة حركة السفر في معبر العقبة نويبع إلى طبيعتها

4202117175053608945876

اليرموك تحصل على 3 جوائز عالمية من مركز الأرض

1619356377000

تراجع مبيعات المحيكات بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة 60%

1619354174978

إشادة دولية بمكانة الأردن في مجال الطاقة المتجددة

420212216531838020918

اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار متعلقة
صصصصصصصصصصص

الصحة : رصدنا مؤشرات هامة تدل على عودة الحياة إلى طبيعتها

وزارة التربية والتعليم

التربية : فتح مختبرات الحاسوب في بعض المدارس

5c8ba266-59fa-4cae-b05e-7032b8e6f541

تراجع عدد اصابات ووفيات كورونا في المملكة

59285734c361889b2d8b45c6

الافتاء : تحري هلال شهر رمضان مساء الاثنين القادم

42021119126294849011

حظر التجول الشامل يدخل حيز التنفيذ

مطعوم

الصحة لـ الوكيل : عقدنا مع شركة فايزر مستمر ولا صحة لما يشاع