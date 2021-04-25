القمر العملاق يزين سماء المملكة غداً

الوكيل الاخباري -

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تشهد سماء المملكة ليلة الاثنين المقبل، ظاهرة "القمر العملاق"، والتي يكون حجم القمر فيها أكبر 14 بالمئة عن حجمه المعتاد، وأسطع بحوالي 30 بالمئة عن الوضع الطبيعي.وقال خبير الفلك الأردني عماد مجاهد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما يميز القمر العملاق حجمه وإنارته اللافتة، حيث تبدو الأرض والسماء أكثر إضاءة من المعتاد، مشيرا إلى أن القمر سيكون في مرحلة الاكتمال "البدر" في حوالي الساعة الخامسة والنصف فجر الثلاثاء، بتوقيت المملكة يوم 27 نيسان الحالي، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.