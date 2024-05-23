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الخميس، 23-05-2024 02:49 م

القوات الخاصة المشاركة بتمرين الأسد المتأهب تنفذ قفزة الصداقة

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الوكيل الاخباري- نفذت القوات الخاصة (CJSOTF) المشاركة في التمرين العسكري المشترك "الأسد المتأهب 2024"، أمس الأربعاء، قفزة الصداقة المشتركة، بحضور مدير التدريب العسكري وعدد من ضباط الدول المشاركة.

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واشتملت الفعالية على تنفيذ القفز العادي والقفز الحر باستخدام مظلات من نوع MC6 و10T، وبمشاركة 127 قافزا في فعالية القفز العادي، إضافة إلى 32 قافزا بفعالية القفز الحر من الأردن، أميركا، واليونان، وقبرص، إضافة إلى إيطاليا.


وتأتي هذه القفزة التي تنفذ من خلال مكون القوات الخاصة بهدف تعزيز التشاركية ورفع مستوى المواءمة العملياتية بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الدول المشاركة، وضمن إطار تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال العمليات التقليدية وغير التقليدية.


يشار إلى أن التمرين العسكري المشترك الأسد المتأهب 2024، هو أحد أهم التمارين المشتركة والذي ينفذ دوريا مع الدول الصديقة والشقيقة خلال الفترة من 12-23 أيار، لتعزيز تبادل الخبرات العسكرية بين الأطراف المشاركة وتحقيق الانسجام في العمل المشترك بينهم.


وفي سياق متصل، نفذت وحدة الإصابات والحوادث بمدينة الحسين الطبية، اليوم الخميس، تمرين إخلاء وهمي في طوارئ مدينة الحسين الطبية، وذلك ضمن استمرار فعاليات "الأسد المتأهب 2024".


واشتملت فرضية التمرين على التعامل مع الإصابات الجماعية في أرض الحدث وإخلائها إلى طوارئ مدينة الحسين الطبية، إضافة إلى التعامل مع إصابات جسدية مباشرة، وإصابات تلوث كيميائي وبيولوجي من قبل 10 فرق متخصصة من مرتبات مدينة الحسين الطبية.


ويأتي هذا التمرين للتأكد من جاهزية مرتبات وحدة الإصابات والحوادث للتعامل مع الحالات الطارئة في بيئة العمل وخارجها، والتي تستدعي عمليات الإخلاء.

 




 

 


 

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