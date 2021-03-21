القوات المسلحة أقامت 650 نقطة غلق يوميا خلال كورونا

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية التوجيه المعنوي في القوات المسلحة، طلال الغبين، الأحد، إن القوات المسلحة أقامت 650 نقطة غلق يوميا في مختلف مناطق المملكة خلال جائحة فيروس كورونا.



وأوضح الغبين أن القوات المسلحة قامت بجهدا كبيرا خلال الجائحة، حيث أقامت أكثر من 650 نقطة غلق يوميا وكان حوالي 7800 ضابط وفرد على مدار الساعة على مداخل ومخارج المدن"، إضافة إلى "أكثر من 130 دورية متحركة وحوالي 1560 فرد يوميا بإجمالي حوالي 18 ألف تقريبا".



"القوات المسلحة ومنذ اليوم الأول من الانتشار كانت تعمل باحترافية ومهنية ولعبت دورا أساسيا وكبيرا في مواجهة تفشي فيروس كورونا"، وفق الغبين.



وأشار إلى استمرار القوات المسلحة في "تقديم الدعم والمساندة لكافة أجهزة الدولة في تسهيل عملها للوصول إلى الأماكن التي تريدها".



وعمل سلاح الهندسة الملكي على "تطهير لمواقع كثيرة سواء غرف العزل أو في طوارئ الخدمات الطبية الملكية، بحسب الغبين.

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وتحدث عن افتتاح القوات المسلحة مستشفيات ميدانية في مختلف مناطق المملكة بهدف "زيادة الطاقة الاستيعابية ومساعدة الحكومة في الجائحة".



"الخدمات الطبية الملكية قامت وما زالت تقوم بواجب كبير وحيوي في مواجهة الجائحة وما زال الجيش الأبيض يقاتل في هذه المعركة للحد من انتشار هذا الوباء"، وفق الغبين.



