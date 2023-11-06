القوات المسلحة: إنزال مساعدات طبية عبر مظلات للمستشفى الميداني الأردني بغزة

الوكيل الإخباري - أعلنت القوات المسلحة الأردنية، قيام طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي فجر اليوم الاثنين، بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة /76.

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وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، أنه وبتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي هذا اليوم، بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة /76، والذي أوشكت امداداته على النفاد نظراً لتأخر إيصال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.



وتأتي هذه الخطوة، بحسب المصدر، استمراراً لجهود المملكة الأردنية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة.



وأكدت القوات المسلحة أن المستشفى مستمر في عمله، رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات، ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة الأهل في القطاع.







