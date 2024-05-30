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الخميس، 30-05-2024 03:22 م

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تحقق ملايين المشاهدات على منصة "نتفلكس" بمشاركتها السينمائية في برنامج أقوى قوات العالم

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الوكيل الإخباري - شاركت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وبالتعاون مع شركة الإنتاج المحلية "ديجيتال ايمج" ببرنامج أقوى قوات العالم تحت عنوان "عاصفة الصحراء"، والذي تم نشره على منصة "نتفلكس"، وحصد البرنامج منذ نشره على المنصة الأربعاء الماضي ملايين المشاهدات حول العالم، وظهر ضمن قائمة الأكثر مشاهدة في العالم (TOP TEN)، وتناولت المشاركة الأردنية في الحلقة الأولى للبرنامج إبراز دور القوات المسلحة الأردنية (القوات الخاصة) في عمليات مكافحة الإرهاب ومشاهد التدريب الميداني.

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يشار أن معايير قبول منصة "نتفلكس" العالمية لعرض الأفلام والمسلسلات تكون على أعلى المستويات، وهو ما تضمنته مشاهد البرنامج التي تحاكي أفضل المعايير العالمية في الإنتاج السينمائي.

 




 

 


 

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