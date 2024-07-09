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الوكيل الاخباري
 

القوات المسلحة الأردنية توقع اتفاقيتي تعاون مع نظيرتها القطرية

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الثلاثاء، 09-07-2024 04:41 م

القوات المسلحة الأردنية توقع اتفاقيتي تعاون مع نظيرتها القطرية

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الوكيل الاخباري - وقعت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، في دولة قطر الشقيقة، اتفاقيتي تعاون في مجالات التعليم مع القوات المسلحة القطرية.

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وتهدف الاتفاقيتان التي وقعتها كليتا الدفاع الوطني الملكية الأردنية والقيادة والأركان الملكية الأردنية، مع أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحوث الاستراتيجية، وتطوير الروابط المؤسسية وخلق تعاون مشترك في الجانب التعليمي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين، إضافةً إلى تبادل الخبرات بمختلف المجالات العلمية والبحثية والبرامج الالكترونية، وتنفيذ الزيارات التبادلية للطلاب وأعضاء هيئات التدريس وعقد مختلف أنواع الدورات التدريبية.


ووقع الاتفاقية الأولى عن كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية آمرها العميد الركن خالد بني يونس، وعن كلية الدفاع الوطنية القطرية قائدها العميد الركن عبد الهادي الهاجري، فيما وقع آمر كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية العميد الركن طارق الحجايا الاتفاقية الثانية مع آمر قائد كلية القيادة والأركان المشتركة القطرية العميد الركن عبد الهادي الدوسري.

 

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