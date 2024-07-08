الإثنين 08-07-2024
الوكيل الاخباري
 

المعايطة: لا تهاون مع شراء ذمم الناخبين

لابيد: سأعطي نتنياهو شبكة أمان في حال وافق على الصفقة

سرايا القدس تفجر آليتين إسرائيليتين بتل الهوى

ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو

تنويه بشأن امتحانات التوجيهي

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لطفلة في عمان

لعشاق سلطة السيزر.. تعرف على قصة هذا الطبق الشهير بمرور 100 عام على ابتكاره

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من أبناء بيت محسير والفلاحين بالرمثا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

كتلة هوائية حارة قادمة .. والارصاد : حرارة اعلى من معدلاتها العامة

الإثنين، 08-07-2024 02:23 م

القوات المسلحة الاردنية تنفذ 3 انزالات جوية

القوات المسلحة


الوكيل الاخباري - نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، 8 تموز 2024، 3 إنزالات جوية لمساعدات إغاثية وإنسانية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.

واشتملت الإنزالات على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وشاركت في عملية الانزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية/ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية.

اضافة اعلان


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي، لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية؛ لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
88

المعايطة: لا تهاون مع شراء ذمم الناخبين

WhatsApp Image 2024-07-08 at 4.19.24 PM

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيرلندي

وزارة التربية والتعليم

تنويه بشأن امتحانات التوجيهي

000

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من أبناء بيت محسير والفلاحين بالرمثا

668bc8dd0fba4 (1)

أمانة عمان تطلق النسخة التجريبية لمنصة عمان تستمع

الامن

الامن العام يكشف تفاصيل حملة امنية واسعة والقبض على مطلوبين - صور

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-06-26 at 8.00.47 PM

حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني ينعى الشهيدين العرام والصياح

القوات المسلحة

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

القوات المسلحة

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

6669a80713118

محادثات أردنية نرويجية لبحث جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

66686081bdd25

الملك والرئيسان المصري والفلسطيني يعقدون اجتماعا تنسيقيا

1718038808599

وزير خارجية الكويت يصل الى عمان