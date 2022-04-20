القوات المسلحة: بذل أقصى الجهود لحماية الوطن

الوكيل الإخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، أمس الثلاثاء، كتيبة الهاون الخامسة الملكية، إحدى وحدات سلاح المدفعية الملكي، وشاركهم مأدبة الإفطار، بحضور قائد السلاح العميد الركن طارق الحجايا.

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والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات الكتيبة وهنأهم بعودة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن سالماً، ونقل لهم تحيات ومحبة جلالته، مبدياً اعتزازه بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.



وأكد اللواء الركن الحنيطي أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة في بذل أقصى الجهود لحماية الوطن ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل مَن يحاول العبث بأمنه واستقراره.



حضر الزيارة عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.