القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية جديدة من نوع همر.. صور

الوكيل الإخباري - استُكملت، اليوم الخميس، وصول الدفعة الأولى من الآليات نوع همر (Humvee)، إلى مستودعات القوات المسلحة، والتي تسلمتها يوم أمس عبر ميناء العقبة، وذلك ضمن خطط التطوير والتحديث التي تتبعها القوات المسلحة لتعزيز قدراتها العسكرية.



وبيّن مدير التخطيط والتنظيم في القيادة العامة للقوات المسلحة:” إن الآليات الجديدة ذات مواصفات فنية عالية تم اختيارها لتناسب طبيعة المهام والواجبات التي تقوم بها القوات المسلحة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تسلمت يوم أمس جزءا من الدفعة الأولى من هذه الآليات والتي تم تفقدها وتجهيزها تمهيداً لصرفها لتشكيلاتها ووحداتها.



يشار إلى أن القوات المسلحة تتعاقد وباستمرار مع عدد من الجهات المصنعة من الدول الشقيقة والصديقة، من خلال لجان مختصة تشكلها القوات المسلحة لشراء أحدث الأسلحة والمعدات والآليات بناءً على مواصفات عملياتية ولوجستية مختلفة.

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