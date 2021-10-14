الخميس 14-10-2021
الوكيل الاخباري

منتدى الأوقاف للحوار ينظم ندوة بمناسبة ذكرى المولد النبوي

المفرق: بدء تطبيق الإجراءات الجديدة بآلية صرف الاعلاف

روسيا.. زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

الليرة اللبنانية تواصل التدهور أمام الدولار

إدارة الأزمات: التغير المناخي سيرفع معدلات الحرائق والفيضانات

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب عون الشوابكة

أكثر من 6 آلاف شخص من الفئات المستهدفة تلقوا الجرعة الثالثة

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة من سوريا

الخارجية لـ الوكيل: ندعو والدة الطفلة أنوار المتوفية إلى مراجعة الوزارة

لجنة الأوبئة بشأن حفل عمرو دياب : يجب التزام لجان الرقابة في التفتيش على البروتوكول الصحي

الخميس، 14-10-2021 01:15 م

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة من سوريا

جيش لوغو


الوكيل الإخباري- أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، فجر اليوم الخميس، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة أحد المهربين وفرار الآخرين داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة.

اضافة اعلان


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020214155851509431153

إدارة الأزمات: التغير المناخي سيرفع معدلات الحرائق والفيضانات

عون

الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب عون الشوابكة

6167fb1a2157d

أكثر من 6 آلاف شخص من الفئات المستهدفة تلقوا الجرعة الثالثة

1020211393248611953065

الخارجية لـ الوكيل: ندعو والدة الطفلة أنوار المتوفية إلى مراجعة الوزارة

عمرو

لجنة الأوبئة بشأن حفل عمرو دياب : يجب التزام لجان الرقابة في التفتيش على البروتوكول الصحي

main_image6167f0aa9c6f7

الغذاء والدواء: الرصد أكد سلامة غالبية المنتجات بالأسواق

أخبار متعلقة
الحنيطي

رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة العسكرية الوسطى

02b28bf1-932a-4026-a352-b46ef135cfa1

ضبط 60 ألف حبة مخدرة بإحدى الشقق المهجورة في عمان

50dc08ac-9aa2-4866-814f-c5d9a4363ac3

القبض على مجموعة جرمية لترويج المخدرات في العقبة

جيش جديد

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

120211916025394969959

إصابة مطلوب خلال اشتباكات مع الأمن