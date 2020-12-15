الثلاثاء 15-12-2020
الوكيل الاخباري

الارصاد تنشر تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

إطلاق 6 خدمات إلكترونية في هيئة الاستثمار

رئيس الأركان يتابع اختباراً عسكرياً لدبابة السينتارو

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

عجلون: مختبر لكشف نتائج عينات كورونا

لبنان: 13 وفاة و1264 إصابة جديدة بكورونا

سلطة المياه: محطة معالجة للمياه العادمة في الازرق بتكنولوجيا الواحة الاصطناعية

سلطنة عمان: 215 إصابة جديدة بكورونا

اندونيسيا: 155 وفاة و6120 إصابة جديدة بكورونا

ديوان المحاسبة: 17761 قضية اعتداء على المال العام منظورة لدى القضاء

الثلاثاء، 15-12-2020 08:17 م

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

12202014201254783193102


الوكيل الاخباري - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، مساء اليوم الثلاثاء، وعلى احدى واجهاتها محاولة تسلل شخص وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
اضافة اعلان

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المتسلل داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر، إنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 14 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202018182349671984204

إطلاق 6 خدمات إلكترونية في هيئة الاستثمار

333

رئيس الأركان يتابع اختباراً عسكرياً لدبابة السينتارو

1608054893317

سلطة المياه: محطة معالجة للمياه العادمة في الازرق بتكنولوجيا الواحة الاصطناعية

1120201144851870736310

ديوان المحاسبة: 17761 قضية اعتداء على المال العام منظورة لدى القضاء

1608051369458

وزير التعليم العالي يطلع على تجربة جامعة الحسين التقنية في التعليم الإلكتروني

1220201402217937636327

عجلون: دورة عن مهارات التفاوض في حل النزاعات

أخبار متعلقة
b8561d55afd02507112d4b5b2eb705f6

الجيش يحبط محاولة تسلل من سوريا

1220209155123689619763

احباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة في المطار

12202011191711352431294

الامن العام يداهم مركبة ويضبط مخدرات

1220205154057536777029

الأمن يداهم مزرعة ويضبط كمية كبيرة من الايمفيتامين

حازم

هذا ما تم العثور عليه بحوزة الشهيد الشديفات -شاهد

11202013174435641043866

القبض على مطلوب خطير بعد مقاومة شديدة بإربد