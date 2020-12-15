القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

الوكيل الاخباري -

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أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، مساء اليوم الثلاثاء، وعلى احدى واجهاتها محاولة تسلل شخص وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع المتسلل داخل العمق السوري.وأضاف المصدر، إنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط 14 كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.