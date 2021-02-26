الجمعة 26-02-2021
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الجمعة، 26-02-2021 05:36 م

القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة واسلحة وتتوعد المهربين

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الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية وبناءً على معلومات إستخبارية مسبقة أحبطت، أمس الخميس، بالتنسيق مع مديرية مكافحة التهريب في دائرة الجمارك العامة، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من الحبوب الممنوعة وعدد من الأسلحة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
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وبين المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من قطع الأسلحة وحبوب ممنوعة عدد (٢٠٤٣٤٠)، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن والمحافظة على أمن حدود المملكة الأردنية الهاشمية.

 




 

 


 

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