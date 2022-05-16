القوات المسلحة تحتفل بتسليم مشروع المبنى الإداري في مديرية أمن الحدود

الوكيل الاخباري - احتفلت القوات المسلحة الأردنية في مديرية أمن الحدود، اليوم الاثنين، بانتهاء مشروع المبنى الإداري لمرتباتها من الإناث، بتمويل من الحكومة اليابانية والذي نفذته المنظمة الدولية للهجرة في الأردن (IMO)، بحضور المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب والسفير الياباني في عمان كاورو شيميزاكي ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الأردن تاجما كورت.



ورحب مدير أمن الحدود العميد الركن أحمد خليفات في كلمة له بالحضور قائلاً: "إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً في مديرية أمن الحدود للاحتفال بانتهاء مشروع الإدارة الإنسانية للحدود، والذي يظهر دعمكم المستمر لخلق بيئة عمل أفضل للضابطات، ولرفع مستوى جاهزيتنا من أجل الاستجابة لأي أزمة إنسانية مستقبلية".

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