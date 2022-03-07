القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الاخباري - رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، الاحتفال الديني الذي أقامته القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، بحضور عددٍ من كبار ضباط القوات المسلحة.



وقال مفتي القوات المسلحة، العميد الدكتور ماجد الدراوشة، في كلمة له أثناء الحفل: "إن القوات المسلحة تحرص كل عام على إحياء المناسبات الدينية، وهي سنة حميدة نتدارس من خلالها أبرز معانيها ونعيشها في حاضرنا ونستقرئ منها مستقبلنا، وأن احتفالها بذكرى الإسراء والمعراج هو التزام عقائدي للجيش العربي".

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