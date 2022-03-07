الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

الحكومة : إجراءات جديدة في رمضان

معان تحتفل باليوم الوطني للمتقاعدين العسكريين

التعليم العالي: تعلن نتائج المنح والقروض وترسل 74 ألف رسالة للطلبة المستفيدين

جامعتا الزرقاء والهاشمية يبحثان سبل تحقيق التنمية بالمجتمع المحلي

وزارة الطاقة: مخزون المشتقات النفطية يكفي لنحو شهرين

وزير الطاقة: إيراد الخزينة من الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية نحو مليار دينار سنويا

إصابة اثنين من جنود الاحتلال الإسرائيلي بعملية طعن في القدس المحتلة - فيديو

زراعة المفرق تطلق مدرسة تصنيع الصوف الطبيعي

سقوط ما لا يقل عن 13 مدنياً بضربة جوية على ماكاروف

بدء جولة ثالثة من مفاوضات روسيا وأوكرانيا

الإثنين، 07-03-2022 06:39 م

القوات المسلحة تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

ssss


 الوكيل الاخباري -  رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، الاحتفال الديني الذي أقامته القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، بحضور عددٍ من كبار ضباط القوات المسلحة.

وقال مفتي القوات المسلحة، العميد الدكتور ماجد الدراوشة، في كلمة له أثناء الحفل: "إن القوات المسلحة تحرص كل عام على إحياء المناسبات الدينية، وهي سنة حميدة نتدارس من خلالها أبرز معانيها ونعيشها في حاضرنا ونستقرئ منها مستقبلنا، وأن احتفالها بذكرى الإسراء والمعراج هو التزام عقائدي للجيش العربي".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202226142422271364566

الحكومة : إجراءات جديدة في رمضان

2202223192951106873838

معان تحتفل باليوم الوطني للمتقاعدين العسكريين

y0a2N96u3LYDr1rz7QghRgCbo8QMDo1H4jfLz0ff

التعليم العالي: تعلن نتائج المنح والقروض وترسل 74 ألف رسالة للطلبة المستفيدين

fffff

جامعتا الزرقاء والهاشمية يبحثان سبل تحقيق التنمية بالمجتمع المحلي

62262d5bbe294

وزارة الطاقة: مخزون المشتقات النفطية يكفي لنحو شهرين

62261e3beaaea

وزير الطاقة: إيراد الخزينة من الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية نحو مليار دينار سنويا

أخبار متعلقة
2202228191431420652693

الجيش يحبط محاولة تهريب ويضبط كميات من المخدرات

kbe3ERvd0dDIy5KKT2QeXd6EQofhDij0YjtaZeyk

القيادة العامة للقوات المسلحة تحتفل بيوم الشجرة

220221220301773680379

الجيش يقتل 29 مهرباً ويضبط 16 مليون حبة مخدرة منذ مطلع العام

2202211174852510091312

المنطقة العسكرية الشرقية تعثر على جثتين لمهربين

720212521555825374988

بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الكشفي العربي

22022116629700888080

إحباط تهريب أسلحة ومخدرات قادمة من سوريا إلى الأردن