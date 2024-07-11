الخميس 11-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 11-07-2024 04:45 م

القوات المسلحة تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية

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الوكيل الاخباري - رعى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة الهجرية.

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي، تلاه تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.

وألقى مفتي القوات المسلحة كلمة قال فيها: "نقف في هذا اليوم المبارك الأغر، على تراب وطننا الحبيب في رحاب آل البيت الأطهار، مستشعرين هيبة الزمان والمكان والحدث، فأمّا الزمان فهو شهر الله المحرم، وأما المكان فأكناف بيت المقدس التي باركها الله في كتابه العزيز، وأما الحدث فهو ذكرى عظيمة قد أطلت علينا إطلال غائب طال انتظاره، وهي ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، التي لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان؛ بل كانت انتقالاً من حال إلى حال".

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