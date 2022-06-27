القوات المسلحة : تحريك 4 طائرات إخلاء طبي من مطار ماركا العسكري باتجاه العقبة

الوكيل الاخباري - أكّد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، أن قوات الجيش العربي تلبّي النداء الوطني في التعامل مع حادثة تسريب الغاز السام في العقبة والذي نتج عنه 10 وفيات و251 إصابة، وذلك بعمل عدة إجراءات فورية من أجل التخفيف من آثار الحادثة، وانطلاقا من حرصها الوطني الكبير في حماية المجتمع الأردني من كل الأخطار والكوارث.



وكان قد تسرب غاز سام في ميناء العقبة الرئيسي الاثنين، إثر سقوط صهريج معبأ بمادة غازية سامة في أثناء نقله، مما أدى إلى تسرب الغاز في موقع الحادثة.

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