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القوات المسلحة تشارك بفتح الطرق الرئيسية والفرعية

الأربعاء، 17-02-2021 06:56 م

القوات المسلحة تشارك بفتح الطرق الرئيسية والفرعية

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الوكيل الاخباري - بدأت عدد من تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومنذ اللحظات الأولى لبدء الحالة الجوية التي اجتاحت المملكة خلال الساعات الماضية، بإسناد ودعم الأجهزة الأمنية ومديريات أشغال المحافظات وبلدياتها، لمساعدة المواطنين ضمن مناطق المسؤولية في المملكة لتجاوز الظروف الجوية الطارئة.
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وقامت المنطقة العسكرية الشمالية، بفتح الطرق المغلقة في محافظات الشمال بسبب تراكم الثلوج، وتقديم المساعدة للمواطنين الذين حوصروا داخل مركباتهم، وتأمينهم بالاحتياجات الضرورية ونقلهم إلى منازلهم، إضافةً إلى التعامل مع العديد من انجرافات الأتربة جراء هطول الأمطار من خلال الآليات الهندسية.

كما عملت الخدمات الطبية الملكية ومنذ الساعات الأولى لدخول المنخفض الجوي على رفع جاهزية مختلف الأقسام وزيادة أعداد الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية، لتسهيل وصول المرضى والمراجعين، وتقديم الرعاية الصحية لهم. وفي سياق متصل، تواصل قوات حرس الحدود واجبها الرئيس في حماية الحدود من خلال عمليات المراقبة وتسيير الدوريات الراجلة والآلية والمراقبة الإلكترونية باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات المتوفرة لهذه الغاية، على طول حدود المملكة الأردنية الهاشمية.

 




 

 


 

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