القوات المسلحة تشيع جثمان الشهيد الرائد الطيار بهاء محمد أبو غنمي

الوكيل الاخباري - شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي اليوم الأحد، جثمان الشهيد الرائد الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه في مسجد المرحوم عبد الرحيم يوسف مهيار في مدينة السلط والذي استشهد صباح اليوم أثناء جولة تدريبية، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات.



وجرى للشهيد مراسم عسكرية نقل خلالها إلى مثواه الأخير مكللاً بالعلم الأردني محمولاً على أكتاف رفاق السلاح، إذ وري الثرى في مقبرة أم خروبة، وقام مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد.



وشارك في التشييع عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وعدد من المتقاعدين والمسؤولين المدنيين والمواطنين في السلط.



وتنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب.

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