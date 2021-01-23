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السبت، 23-01-2021 05:37 م

القوات المسلحة تشيع جثمان الوكيل الزغول الذي استشهد بالعقبة

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 الوكيل الاخباري - مندوباً عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، شارك المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات، اليوم السبت، في مراسم تشييع جثمان الشهيد الوكيل أحمد فايز الزغول إلى مثواه الأخير، بعد الصلاة عليه في مسجد الفاخرة/عنجرة بمحافظة عجلون، والذي استشهد أثناء تنفيذه واجبه الرسمي يوم أمس الجمعة ضمن القوة البحرية في مدينة العقبة.
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وجرى للشهيد مراسم عسكرية نقل خلالها إلى مثواه الأخير مكللاً بالعلم الأردني، ومحمولاً على أكتاف رفاق السلاح، حيث وري الثرى في مقبرة القرية، وقام مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد.

وشارك في التشييع قائد المنطقة العسكرية الشمالية وقائد القوة البحرية والزوارق الملكية وعدد من ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومواطنون من محافظة عجلون، وقدم مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة علم المملكة لذويه.

وإذ تنعى القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، لتسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح جميل الصبر وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا اليه راجعون.

 




 

 


 

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