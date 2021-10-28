القوات المسلحة تطلق موقعها الإلكتروني الجديد - رابط

الوكيل الإخباري - أطلقت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي اليوم الخميس، موقعها الإلكتروني بحلته الجديدة ضمن سلسلة إجراءات التطوير والتحديث التي تنتهجها، وتم تصميم الموقع و تطويره وفقاً للمعايير التكنولوجية الحديثة من قبل مديرية التوجيه المعنوي ومديرية الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.

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ويتيح الموقع الذي يحمل نفس العنوان القديم (www.jaf.mil.jo) للمتصفح الاطلاع على آخر الأخبار والإعلانات الصادرة عن القوات المسلحة، والحصول على المعلومات بسلاسة وسهولة عن أحدث الأنشطة والمستجدات على ساحة القوات المسلحة باللغتين العربية والانجليزية.



وتم إثراء الموقع بالمعلومات والبيانات المتخصصة بالقوات المسلحة، والتي تتيح للقارئ والباحث قاعدة معلومات واسعة بأقل وقت وجهد، وإتاحة التصفح من خلال مختلف الأجهزة المستخدمة (جهاز حاسوب مكتبي، محمول، أجهزة لوحية وهواتف ذكية).



يشار إلى أن الموقع الالكتروني تم إنشاؤه بهدف إبراز الدور الرئيسي للقوات المسلحة، والإطلاع على آخر المستجدات والتشريعات والمهام والجهود التي تضطلع إليها.