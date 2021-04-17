القوات المسلحة تعلن تفعيل خطة مكافحة الجراد

الوكيل الاخباري

اضافة اعلان

- بدأت طائرات سلاح الجو الملكي، اليوم السبت، بمساندة وزارة الزراعة في مكافحة الجراد الصحراوي الذي دخل الأراضي الأردنية، وذلك من خلال استخدام الطائرات في رش المبيدات الحشرية على المحاصيل الحقلية، مما ساهم في القضاء على الجراد بنسبة عالية.وقامت القوات المسلحة بتفعيل خطة مكافحة الجراد لمساندة جهود الدولة من خلال تجهيز الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع هذه الآفة، للحيلولة دون وصول أسراب الجراد لباقي مناطق المملكة، وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية.يشار إلى أن طائرات سلاح الجو الملكي تواصل عمليات الرش الجوية لمكافحة الجراد الصحراوي حتى انتهاء هذه الآفة من أراضي المملكة.