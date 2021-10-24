الأحد 24-10-2021
الوكيل الاخباري

وفيات الأحد 2021/10/24

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأحد 24/ 10/ 2021- أسماء

وفاة سبعيني بحادث دهس في الزرقاء

القوات المسلحة تفتح باب التجنيد لعدد من التخصصات

17 ألفا و359 إصابة كورونا نشطة في الأردن

أزمة سير خانقة على دوار الشعب

الأمن: ارتفاع مخالفات تجاوز السرعات المقررة على الطرق الخارجية

الدفاع المدني يدعو عبر برنامج الوكيل إلى أخذ الحيطة والحذر عند استخدام وسائل التدفئة

التربية: إغلاق مدرستين بسبب إصابات كورونا من أصل 7576 مدرسة

الطب الشرعي لـ الوكيل : النتائج النهائية لفاجعة الشبان الثلاثة خلال أسبوعين

الأحد، 24-10-2021 09:01 ص

القوات المسلحة تفتح باب التجنيد لعدد من التخصصات

63769108927377349433


الوكيل الإخباري – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية “الجيش العربي” اليوم الأحد، عن فتح باب التجنيد لعدد من التخصصات.

اضافة اعلان


ودعت القوات المسلحة، حملة شهادات الطب البشري، وطب الأسنان، وميكانيك عام، وحاسبات، والكتروني، للتقدم للتجنيد في الجيش العربي، وفقاً للشروط والمحددات المطلوبة.


وسيتم استقبال الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني لطلبات تجنيد الضباط اعتبارا من يوم الاثنين 1-11-2021 ولغاية أسبوعين.


لمزيد من المعلومات يرجى متابعة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي www.jaf.mil.jo .

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020211783958129308719

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة الأحد 24/ 10/ 2021- أسماء

الكرك

الكرك: إطلاق حملة للتبرع بالدم

2020_5_7_21_55_31_577

17 ألفا و359 إصابة كورونا نشطة في الأردن

9202116153752357863231

أزمة سير خانقة على دوار الشعب

10202121135712376766959

الأمن: ارتفاع مخالفات تجاوز السرعات المقررة على الطرق الخارجية

طلبة خاص 2

التربية: إغلاق مدرستين بسبب إصابات كورونا من أصل 7576 مدرسة

أخبار متعلقة
جيش لوغو

القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة من سوريا

1020212201610661783530

الجيش: %98 نسبة التطعيم بجرعتي اللقاح بين منتسبيها

الحنيطي

رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة العسكرية الوسطى