القوات المسلحة تفتح باب التجنيد لعدد من التخصصات

الوكيل الإخباري – أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية “الجيش العربي” اليوم الأحد، عن فتح باب التجنيد لعدد من التخصصات.

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ودعت القوات المسلحة، حملة شهادات الطب البشري، وطب الأسنان، وميكانيك عام، وحاسبات، والكتروني، للتقدم للتجنيد في الجيش العربي، وفقاً للشروط والمحددات المطلوبة.



وسيتم استقبال الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني لطلبات تجنيد الضباط اعتبارا من يوم الاثنين 1-11-2021 ولغاية أسبوعين.



لمزيد من المعلومات يرجى متابعة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي www.jaf.mil.jo .