القوات المسلحة تقيم نقاط غلق على مداخل ومخارج كافة المدن

الوكيل الاخباري - بدأت القوات المسلحة اليوم الخميس بتنفيذ خطة فرض الحظر الشامل من خلال إقامة نقاط الغلق على كافة المداخل والمخارج لمحافظات المملكة بالمشاركة مع مختلف الأجهزة الأمنية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في مواجهة جائحة كورونا.

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وتأتي عملية الانتشار لفرض حظر التجول الشامل في كافة المحافظات، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وللتخفيف من أعداد الإصابات اليومية واتاحة المجال لتسهيل عمل فرق التقصي الوبائي.



يشار إلى أن قرار الحظر الشامل يبدأ من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس، ولمدة 24 ساعة، ويستثنى الأشخاص المصرح لهم من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة للدولة.



