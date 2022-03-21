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الإثنين، 21-03-2022 06:42 م

القوات المسلحة تكرم ذوي شهداء معركة الكرامة في صرح الشهيد - صور

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الوكيل الاخباري - احتفلت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الاثنين، في صرح الشهيد بالعاصمة عمّان بتكريم ذوي شهداء معركة الكرامة الخالدة، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية العميد الركن حسّان عناب.

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وقال المساعد للإدارة والقوى البشرية: "إننا في هذا اليوم المبارك نستذكر من خلاله تضحيات نشامى قواتنا المسلحة الباسلة ممن ارتقوا إلى العلياء في معركة الكرامة الخالدة، التي شكلت نقطة تحول وغدت لنا وللأمة العربية رمزاً للصمود والتضحية وخطت في سفر المجد كتاباً للخالدين الذين صنعوا البطولات في سبيل الدفاع عن العروبة والإسلام، مؤكداً على أن هؤلاء الشهداء الذين سجلوا في صفحات التاريخ بطولات ستُعلم الأجيال أن الشهادة مرتبة لا ينالها إلا من وهب نفسه فداءً لتراب الوطن، وأن ذكراهم تؤكد الدور الذي تضطلع به قواتنا الباسلة ورجالها الأوفياء، في الدفاع عن ثرى وطننا الغالي.


ونيابة عن ذوي الشهداء قال عادل الفقهاء: "يستذكر الأردنيون وأحرار العرب هذه الملحمة الخالدة بكل معاني الفخر والاعتزاز للجيش العربي الذي حطم غرور العدو وكبريائه، بفزعة قائده وصلابة جيشه ومن خلفهم شعب بايع القائد لبذل الغالي والنفيس، دفاعاً عن ثرى الوطن الطهور ليبقى وطناً عزيزاً شامخاً".


واشتمل الحفل على عدد من القصائد الشعرية التي تغنّت بمعركة الكرامة وشهدائها وقواتنا المسلحة الباسلة، وحركات استعراضية في الدفاع عن النفس قدمتها مرتبات مديرية الاتحاد الرياضي العسكري، ومعزوفات موسيقية قدمتها موسيقات القوات المسلحة، واستعراضاً للمشاة الصامتة قدمها حرس الشرف. 

 

وكرّم مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية، ذوي شهداء معركة الكرامة الخالدة تقديراً للتضحيات التي قدمها الشهداء دفاعاً عن تراب الأردن الغالي.


ويأتي هذا الحفل ضمن احتفالات القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بيوم الكرامة، لاستذكار بطولات الجيش العربي وتضحيات البواسل من منتسبيه، الذين سطروا أروع الأمثلة في البطولة والتضحية دفاعاً عن ثرى الوطن.

 





 




 

 


 

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