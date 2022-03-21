القوات المسلحة تكرم ذوي شهداء معركة الكرامة

الوكيل الاخباري - احتفلت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الاثنين، في صرح الشهيد/ عمان بتكريم ذوي شهداء معركة الكرامة الخالدة، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية العميد الركن حسان عناب.



وقال العميد عناب،"إننا في هذا اليوم المبارك نستذكر تضحيات نشامى قواتنا المسلحة الباسلة ممن ارتقوا إلى العلياء في معركة الكرامة الخالدة التي شكلت نقطة تحول وغدت لنا وللأمة العربية رمزاً للصمود والتضحية وخطت في سفر المجد كتاباً للخالدين الذين صنعوا البطولات في سبيل الدفاع عن العروبة والإسلام" .

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