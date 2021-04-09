الجمعة 09-04-2021
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الجمعة، 09-04-2021 05:17 م

القوات المسلحة تنتشر على مداخل ومخارج محافظات المملكة

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الوكيل الاخباري - بدأت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أمس الخميس، الانتشار على مداخل ومخارج محافظات ومدن المملكة، وتفعيل نقاط الغلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة، للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.
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وتهدف عملية الانتشار في ظل تطور الوضع الوبائي في المملكة وزيادة أعداد المصابين بالفيروس، وتزامناً مع القرارات الحكومية المتعلقة بالوضع الوبائي في المملكة، إلى ضمان تقّيد المواطنين بتطبيق شروط السلامة العامة والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا، وبشكل يحفظ صحة وأمن الوطن والمواطن.

 




 

 


 

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