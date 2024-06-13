الخميس 13-06-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل صحيفة عبرية تكشف دور السنوار في تحديد مصير اتفاق إطلاق سراح الأسرى وقف الحرب

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة بني مصطفى

سموتريتش يأمر بخصم 35 مليون دولار من المقاصة الفلسطينية

القوات المسلحة تنفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة

الجيش الإسرائيلي: رصد مسيرتين أطلقتا من لبنان

تقرير عن حادث بحري شمالي غربي الحُديدة باليمن

الأمن: تسيير دوريات بالزي المدني في الأسواق والأحياء خلال عطلة العيد

الاحتلال يحتجز مضخة باطون شرق طوباس

وزارة الاوقاف تعلن موعد صلاة العيد و أسماء وأماكن المصليات - اسماء

البنك المركزي الأردني يثبت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي

الخميس، 13-06-2024 05:03 م

القوات المسلحة تنفذ إنزالين جويين لمساعدات على جنوب غزة

63853893981259711141


الوكيل الإخباري - نفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس 13 حزيران 2024، إنزالين جويين لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.  

اضافة اعلان


واشتملت الإنزالات على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.


وشاركت في عملية إنزال المساعدات طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية.


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.


ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 103 إنزالٍ جويٍ 259 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

صندوق الزكاة يوزع مساعدات غذائية على 150 أسرة بعجلون

dcb52fc3-d4b6-45e1-99f4-b7bcb0698d32

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة بني مصطفى

WhatsApp Image 2024-06-13 at 4.36.42 PM

الأمن: تسيير دوريات بالزي المدني في الأسواق والأحياء خلال عطلة العيد

WhatsApp Image 2024-06-13 at 4.23.56 PM

سياحة مأدبا تؤكد جاهزية المواقع والمتنزهات خلال عطلة العيد

5555

وزارة الاوقاف تعلن موعد صلاة العيد و أسماء وأماكن المصليات - اسماء

4202429144718885414490

تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار السبت وطيلة أيام عيد الأضحى

أخبار متعلقة
6669a80713118

محادثات أردنية نرويجية لبحث جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

1718044333009

وزير الخارجية الباكستاني يصل إلى عمان

1718038808599

وزير خارجية الكويت يصل الى عمان

820223193454749604617

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

66559c3642360431f26fd2fe

إرسال 40 شاحنة مساعدات جديدة لأهل غزة

6656f9ec7198a

اجتماع عربي إسلامي في مدريد لبحث جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة