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الجمعة، 23-10-2020 03:08 م

القوات المسلحة تنفذ خطة الحظر الشامل في المملكة

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الوكيل الإخباري- باشرت القوات المسلحة مساء أمس الخميس، بتنفيذ خطة فرض الحظر الشامل من خلال إقامة نقاط الغلق على كافة المداخل والمخارج لمحافظات المملكة بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مواجهة جائحة كورونا.

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وتأتي عملية الانتشار لفرض حظر التجول الشامل في كافة المحافظات، لتسهيل عمل فرق التقصي الوبائي لاجراء الفحوصات اللازمة، والحد من وتيرة الإصابة بالفيروس، ليستمر النظام الصحي بالتعافي بفاعلية مع الوباء وأعداد المصابين، وبشكل يحفظ صحة المواطن .


يشار الى أن الحظر الشامل سوف يكون يوم الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية العام، وعلى أن يبدأ حظر التجوّل الشامل الساعة الواحدة من منتصف ليلة الجمعة، ولمدة 24 ساعة، لينتهي الساعة الواحدة من بعد منتصف ليلة السبت، ويستثنى للخروج فقط الجهات المعلن عنها من قبل خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الإزمات.


 




 

 


 

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