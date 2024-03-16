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السبت، 16-03-2024 02:18 م

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية على شمال غزة

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الوكيل الاخباري - ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل دعم صمود الأشقاء في غزة والتخفيف من وطأة الحرب الإسرائيلية المستعرة التي تُلقي بظلالها على أجواء شهر رمضان المبارك، نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم السبت 5 إنزالات جوية لمساعدات طبية وغذائية بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

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وشاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عدد من المواقع في شمال القطاع طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني نفذت أحداهما إنزالاً لمساعدات طبية عاجلة على المستشفى الميداني الأردني غزة/77، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية والتي تعد أول مشاركة لها مع القوات المسلحة الأردنية.


وجاءت عملية إنزال المساعدات الأردنية بالتعاون مع سلطنة بروناي وتجسيداً لموقف الأردن الثابت والداعم لقطاع غزة، وتأكيداً على مواصلة تقديم العون للأشقاء الفلسطينيين في مختلف الظروف.


وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية. 


يشار إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تعمل على توحيد الجهود الدولية لإيصال مزيد من المساعدات لأهالي القطاع لمساعدتهم على مواجهة الظروف الراهنة لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.


 




 

 


 

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