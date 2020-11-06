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الجمعة، 06-11-2020 05:46 م

القوات المسلحة توضح حول تطبيق الحظر الشامل

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 الوكيل الإخباري- استمرت القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة بتطبيق الحظر الشامل اليوم الجمعة، ضمن الجهود التي تبذلها للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين.

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وتأتي عملية تطبيق الحظر الشامل التي تنفذها القوات المسلحة، من خلال إقامة نقاط الغلق على كافة المداخل والمخارج الرئيسية والفرعية لمحافظات المملكة بهدف السيطرة والحد من انتشار الوباء، إضافة إلى تسهيل مهمة عمل فرق التقصي الوبائي. يشار إلى ان خطة حظر التجول الشامل بدأت من الساعة العاشرة مساء ليلة الخميس وتستمر لمدة 24 ساعة وحتى الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة، ليبدأ بعدها مباشرة حظر التجول الليلي الذي سيستمر حتى الـسادسة من صباح السبت، إذ يوجب القرار وبناءً على أوامر الدفاع، منع المواطنين الخروج من منازلهم إلا للجهات المصرح لها والمعلن عنها من قبل خلية عمليات أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.


 




 

 


 

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