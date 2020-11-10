القوات المسلحة: سنتعامل بكل قوة مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب

الوكيل الإخباري- احبطت المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، وعلى إحدى واجهاتها، محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات، من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة، تم ضبط 279 كف حشيش، و12 الف حبة مخدرة نوع لاريكا، و12017 حبة جاليريكا، و6 الاف حبة كبتاجون، و2 كيلوغرام من مادة كريستال، تم تحويلها إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية عملية تسلل أو محاولة تهريب من أجل حماية المواطن وأمن حدود المملكة.



