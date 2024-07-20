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السبت، 20-07-2024 06:57 م

القوات المسلحة: هذا ما تم إحباط تهريبه إلى الأردن اليوم

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الوكيل الإخباري - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، اليوم السبت، على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز الطائرة المسيرة (درون ) الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، جرى تطبيق قواعد الاشتباك، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية ".


وأضاف المصدر أنه "جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

 




 

 


 

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